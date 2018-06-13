13 июня. Mossovetinfo.ru - Более 600 бесплатных пешеходных и автобусных экскурсий пройдет по центру столицы с 13 июня по 14 июля. Попасть на экскурсии смогут все желающие. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Экскурсии в рамках акции «Москва — столица мирового футбола». приурочены к чемпионату мира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В столице матчи турнира примут «Лужники» и стадион «Спартак». Всего в городе пройдет 12 матчей ЧМ-2018.
Ежедневно с 10:00 до 20:00 планируется проводить не менее 20 экскурсий. Число мест ограничено: 25 человек для пешеходной экскурсии и 45 для автобусной.
Записаться можно в специальных мобильных пунктам в виде ярких футбольных мячей, которые находятся на Триумфальной площади, рядом со станцией метро «Смоленская» на Арбате, в начале Никольской улицы, а также в парке «Зарядье» у стеклянного купола.
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