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Общество     13.05.2021 17:33

Более 60% россиян считают опасным любое инвестирование

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Теги:  инвестиции  риски  опрос 

13 мая. Mossovetinfo.ru — Почти две трети россиян (62%) считают, что любое инвестирование денег опасно и связано с высокими рисками, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного банком «Открытие».

В тоже время около половины участников опроса считают, что для получения высоких доходов необходимо заниматься инвестициями долгие годы, и при этом использовать разные инвестиционные инструменты.

Кроме того, 51% респондентов считает, что для того, чтобы заняться инвестициями, необходимо иметь большую первоначальную сумму. Не считают это необходимостью 24% опрошенных. 35% респондентов считают, что заниматься инвестициями должен только профессиональный инвестор, 30% считают, что инвестированием может заниматься любой.

36% опрошенных считают, что высокий доход, полученный за счет инвестиций - это случайность или удача. 26%россиян не согласны с такой точкой зрения.

Больше всего людей, считающих инвестиции рискованным делом, проживает в Санкт-Петербурге и Ленинградской области - 71%. Меньше всего боятся рисков при инвестировании на Северном Кавказе (48%) и на Урале (55%). 12% опрошенных не считают инвестирование рискованным занятием.

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Теги: 
инвестиции  риски  опрос 

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