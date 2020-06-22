 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     22.06.2020 09:50

Более миллиона москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по Конституции

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  электронное голосование  Алексей Венедиктов 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Москвичи подали более миллиона заявок на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию, сообщил в своем telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Венедиктов сообщил, что в общей сложности в Москве было подано 1 140 503 заявки на участие в электронном голосовании. Теперь их проверит ЦИК, после чего будет создан реестр электронных избирателей.

ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться для участия в электронном голосовании можно было до 21 июня. Само электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня, проголосовать онлайн в основной день голосования 1 июля будет нельзя.

Ранее начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что принять участие в электронном голосовании смогут только те граждане, чьи личные кабинеты были зарегистрированы до 5 июня


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
электронное голосование  Алексей Венедиктов 

Возврат к списку

Лента новостей

10:57 Другое Названы самые дешевые легковые автомобили на российском авторынке

10:10 Общество Врач сказал, как правильно носить маску в кафе

09:50 Общество Более миллиона москвичей подали заявки на участие в электронном голосовании по Конституции

09:39 Город (Москва и область) Бесплатные электробусы запустят на территории ВДНХ

08:57 Город (Москва и область) Опубликована карта парков и улиц Москвы с бесплатным Wi-Fi

Актуальные материалы

10:52 Город (Москва и область) Торжественная регистрация браков возобновится в загсах Москвы с 23 июня

08:40 В России Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России

18:12 Город (Москва и область) Парк «Зарядье» могут открыть с 23 июня

09:19 Общество Началось тестирование системы электронного голосования

08:17 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 18 июня из-за репетиции парада

16:48 В России Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

08:14 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве 17 июня из-за репетиции парада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru