22 июня. Mossovetinfo.ru – Москвичи подали более миллиона заявок на участие в электронном голосовании по внесению изменений в Конституцию, сообщил в своем telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.



Венедиктов сообщил, что в общей сложности в Москве было подано 1 140 503 заявки на участие в электронном голосовании. Теперь их проверит ЦИК, после чего будет создан реестр электронных избирателей.



ЦИК одобрил проведение электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Записаться для участия в электронном голосовании можно было до 21 июня. Само электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня, проголосовать онлайн в основной день голосования 1 июля будет нельзя.



Ранее начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил, что принять участие в электронном голосовании смогут только те граждане, чьи личные кабинеты были зарегистрированы до 5 июня