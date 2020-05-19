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Общество     19.05.2020 17:50

Более половины россиян готовы сделать прививку от коронавируса - опрос

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Теги:  ВЦИОМ  опрос  коронавирус  вакцинация 

19 мая. Mossovetinfo.ru – В случае появления эффективной вакцины от коронавируса, более половины россиян готовы пройти вакцинацию, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Точно сделали бы прививку в случае появления вакцины 26% опрошенных, еще 33% респондентов заявили, что скорее всего сделали бы прививку. Вариант «скорее не стал бы делать прививку» выбрали 18% опрошенных, 17% заявили, что точно не стали бы ее делать. 6% опрошенных затруднились с ответом.

При этом, 70% опрошенных считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, 21% - обязательной. 6% респондентов считают, что вакцинацию от коронавируса в России проводить не надо.

Кроме того, 47% опрошенных заявили, что выбрали бы вакцину российского производства, 12% выбрали бы иностранную вакцину, 37% считают, что не имеет значения чьего производства будет вакцина.


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Теги: 
ВЦИОМ  опрос  коронавирус  вакцинация 

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