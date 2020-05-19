19 мая. Mossovetinfo.ru – В случае появления эффективной вакцины от коронавируса, более половины россиян готовы пройти вакцинацию, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Точно сделали бы прививку в случае появления вакцины 26% опрошенных, еще 33% респондентов заявили, что скорее всего сделали бы прививку. Вариант «скорее не стал бы делать прививку» выбрали 18% опрошенных, 17% заявили, что точно не стали бы ее делать. 6% опрошенных затруднились с ответом.



При этом, 70% опрошенных считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, 21% - обязательной. 6% респондентов считают, что вакцинацию от коронавируса в России проводить не надо.



Кроме того, 47% опрошенных заявили, что выбрали бы вакцину российского производства, 12% выбрали бы иностранную вакцину, 37% считают, что не имеет значения чьего производства будет вакцина.