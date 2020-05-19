19 мая. Mossovetinfo.ru – В случае появления эффективной вакцины от коронавируса, более половины россиян готовы пройти вакцинацию, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Точно сделали бы прививку в случае появления вакцины 26% опрошенных, еще 33% респондентов заявили, что скорее всего сделали бы прививку. Вариант «скорее не стал бы делать прививку» выбрали 18% опрошенных, 17% заявили, что точно не стали бы ее делать. 6% опрошенных затруднились с ответом.
При этом, 70% опрошенных считают, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной, 21% - обязательной. 6% респондентов считают, что вакцинацию от коронавируса в России проводить не надо.
Кроме того, 47% опрошенных заявили, что выбрали бы вакцину российского производства, 12% выбрали бы иностранную вакцину, 37% считают, что не имеет значения чьего производства будет вакцина.
17:50 Общество Более половины россиян готовы сделать прививку от коронавируса - опрос
16:24 Власть Путин раскритиковал правительство за недостаточно ясные принципы выплат медикам
16:03 Происшествия Экс-начальник отдела налоговой службы Истры получила условный срок за мошенничество
16:00 Город (Москва и область) В Подмосковье стартовал конкурс на покупку и лизинг оборудования
15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы
15:05 Мнения Жириновский предложил ликвидировать Совфед и сократить депутатов Госдумы и Мосгордумы
23:06 Другое Генпрокурор США: сотрудничество Apple с Россией угрожает слежке за гражданами
20:45 В мире Цена нефти Brent с поставкой в июне превысила $35
18:40 Город (Москва и область) Возобновление работы магазинов стройматериалов в Подмосковье переносится
16:54 Город (Москва и область) В Москве могут возобновить работу каршеринга
13:49 Другое Футбольный сезон в России возобновится 21 июня
22:43 В России США угрожает худшая рецессия со времен Второй мировой войны - глава ФРС
19:37 Город (Москва и область) Более 100 тысячам предприятий Подмосковья могут субсидировать зарплату
18:04 Другое Юрий Семин покидает пост главного тренера ФК «Локомотив»
15:54 Власть Госдума приняла в третьем чтении закон об удаленном голосовании
12:29 Город (Москва и область) Горячую воду в Москве до 1 июля отключать не будут
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы