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Общество     29.01.2020 09:06

Более половины россиян не ожидают повышения зарплаты в 2020 году - опрос

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Теги:  зарплаты  рост  опрос 

29 января. Mossovetinfo.ru – Более половины россиян (54%) в 2020 году не ожидают повышения зарплаты, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Около 29% респондентов считают, что в текущем году зарплата вырастет. В тоже время 7% участников опроса ожидают в 2020 году сокращений.

Чаще всего роста зарплат ожидают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет – 45%. В возрастной группе от 25 до 34 лет на повышение зарплаты рассчитывают 39%, среди выпускников ВУЗов – 33%.

Повысить свою производительность в случае повышения зарплаты в полтора-два раза готовы 40% респондентов. В то же время 18% опрошенных заявили, что и так работают на пределе возможностей. При повышении зарплаты на 10, 20, 30 или 40% лучше работать готовы от 5 до 13% участников опроса.


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Теги: 
зарплаты  рост  опрос 

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