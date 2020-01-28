29 января. Mossovetinfo.ru – Более половины россиян (54%) в 2020 году не ожидают повышения зарплаты, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.



Около 29% респондентов считают, что в текущем году зарплата вырастет. В тоже время 7% участников опроса ожидают в 2020 году сокращений.



Чаще всего роста зарплат ожидают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет – 45%. В возрастной группе от 25 до 34 лет на повышение зарплаты рассчитывают 39%, среди выпускников ВУЗов – 33%.



Повысить свою производительность в случае повышения зарплаты в полтора-два раза готовы 40% респондентов. В то же время 18% опрошенных заявили, что и так работают на пределе возможностей. При повышении зарплаты на 10, 20, 30 или 40% лучше работать готовы от 5 до 13% участников опроса.