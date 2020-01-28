Другие материалы
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Общество
29.01.2020, 09:06
Более половины россиян не ожидают повышения зарплаты в 2020 году - опрос
29 января. Mossovetinfo.ru – Более половины россиян (54%) в 2020 году не ожидают повышения зарплаты, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ. Около 2...
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Общество
28.01.2020, 15:19
Более ста поправок в конституцию предложила рабочая группа по итогам заседания 27 января
28 января. Mossovetinfo.ru – Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию по итогам заседания в понедельник, 27 января, предложила внести в основной закон более 100 различных поправок, сообщае...
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Общество
28.01.2020, 11:37
Москвичи определили приоритетные направления благоустройства кварталов реновации
28 января. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором москвичи определили приоритетные направления благоустройства кварталов, построенных по программ...