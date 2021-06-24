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Общество     24.06.2021 10:58

Более половины россиян поддерживает ограничение скорости в городах до 30 км/ч - опрос

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Теги:  ограничения скорости  организация движения  опрос 

24 июня. Mossovetinfo.ru - Ограничение максимально разрешенной скорости на улицах городов до 30 километров в час поддерживает 59% россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

За ограничение скорости до 30 километров в час на всех улицах выступает четверть респондентов. 34% опрошенных выступают за введение ограничений на отдельных улицах. Против введения подобных ограничений выступили 28% респондентов.

При этом, среди автомобилистов за введение ограничения скорости в 30 километров в час выступает лишь 19%. 37% считают, что ограничения допустимы на отдельных улицах.

Среди тех, кто не водит автомобиль, сторонников введения ограничений на всех улицах и на отдельных улицах набралось одинаково - по 31%.

В начале июня начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин заявил, что введение ограничений скорости до 30 километров в час возможно на отдельных улицах, однако для каждой улицы ситуацию надо рассматривать индивидуально.

В свою очередь, глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что МВД выступает против снижение максимальной скорости в городах до 30 километров в час, и подчрекнул, что те. Кто хочет ввести ограничения, заботятся не о безопасности движения, а о том, чтобы сборать больше штрафов.

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Теги: 
ограничения скорости  организация движения  опрос 

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