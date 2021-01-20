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Общество     20.01.2021 09:48

Более половины россиян считают ненужным введение COVID-паспортов - опрос

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Теги:  коронавирус  COVID-19  антиковидные паспорта  опрос 

20 января. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян считают ненужным и дискриминационным введений антиковидных паспортов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса, проведенного порталом SuperJob.ru.

Против введения антиковидных паспортов выступили 59% опрошенных, поддерживают их введение только 12% респондентов. 29% опрошенных затруднились с ответом.

Противники COVID-паспортов чаще всего указывают на то, что сведения о наличии в организме антител являются врачебной тайной, а саму практику выдачи таких документов считают дискриминационной. В тоже время за введение таких паспортов выступают те, кому по работе часто приходится ездить по другим регионам и у кого часто просят подтвердить отсутствие заболевания.

Ранее глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что в республике стартует проект по выдаче антиковидных паспортов. Их смогут получить те, у кого обнаружены антитела, то есть либо переболевшие коронавирусом, либо вакцинировавшиеся.Идею введения аниковидных паспортов поддержали в профильном комитете Госдумы.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  антиковидные паспорта  опрос 

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