28 января. Mossovetinfo.ru – Рабочая группа по внесению поправок в Конституцию по итогам заседания в понедельник, 27 января, предложила внести в основной закон более 100 различных поправок, сообщает «Коммерсантъ».



С предложением внести поправки в Конституцию РФ выступил президент страны Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января. Законопроект о внесении изменений в Конституцию был внесен в Госдуму и 23 января единогласно принят в первом чтении.



Однако рабочая группа не ограничилась поправками, предложенными президентом, и начала предлагать свои поправки в основной закон страны.



Завкафедрой конституционного права юрфака МГУ Сурен Авакьян внес предложение закрепить в Конституции ответственность президента за нарушение статей Конституции, а также президентской присяги и иные правонарушения и принять специальный конституционный закон, раскрывающий данную норму. Кроме того, Авакян предложил определить в Конституции полномочия Администрации президента.



Один из членов рабочей группы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил внести в конституцию пункты о том, что православие является основной религией в России, а основным языком страны является русский язык.



Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева предложила вынести на экспертное обсуждение вопрос изменения прембулы Конституции. Ранее лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова предложила внести в преамбулу «слова о гордости за нашу страну, наши великие победы и подвиги наших предков». В свою очередь сенатор Алексей Пушков предложил внести в преамбулу статус России как «страны-победительницы» во второй мировой войне.



Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, пианист Денис Мацуев и худрук театра «ET CETERA» Александр Калягин предложили внести в статью о флаге, гербе и гимне России положение о российской культуре, подчеркнув ее уникальность и обозначив, что российская культура охраняется и поддерживается государством.



Второе чтение законопроекта о поправках в конституцию назначено на 11 февраля. К этому моменту часть предложенных поправок может рассмотреть профильный комитет Госдумы.