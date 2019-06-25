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Общество     25.06.2019 15:06

Более трех тысяч человек записались в корпус наблюдателей за выборами в Мосгордуму

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Теги:  выборы  выборы в Мосгордуму-2019  наблюдатели  ОП Москвы 

25 июня. Mossovetinfo.ru – За две недели в корпус наблюдателей за выборами в Мосгордуму Общественной палаты Москвы записалось более 3 тысяч человек, сообщил председатель ОП Москвы Константин Ремчуков.

Ремчуков заявил, что такое количество людей, желающих стать наблюдателями на выборах в Мосгордуму, является свидетельством того, что в обществе существует серьезный интерес к участию в контроле за выборами, и в востребованности общественного штаба по наблюдению, как института гражданского общества.

Ремчуков также сообщил, что после окончания формирования корпуса наблюдателей, начнется их обучение.

В свою очередь, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Мосгордуму Алексей Венедиктов сообщил, что большинство записавшихся в корпус наблюдателей заявили о том, что уже работали наблюдателями на предыдущих выборах и проходили обучение. Венедиктов также отметил, что необходимо набрать еще тысячу наблюдателей. Это связано с тем, что в Москве 3600 избирательных участков, но наблюдателей должно быть больше, так необходимы запасные наблюдатели на случай болезней и отказов в последний момент.


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Карта места

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Теги: 
выборы  выборы в Мосгордуму-2019  наблюдатели  ОП Москвы 

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