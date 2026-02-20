 
Актуальные темы: переговоры
Общество     04.03.2026 07:41

Более трети россиян через десять лет будут страдать ожирением

4 марта — Mossovetinfo.ru — Более трети россиян через десять лет будут страдать ожирением, прогнозируют в Сеченовском университете во Всемирный день борьбы с ожирением. Об этом РИА Новости рассказал член-корреспондент РАН, профессор Первого МГМУ имени Сеченова Валентин Фадеев.

Сегодня ожирение перестало быть чисто эндокринологической проблемой. Это маркер социальных изменений и системный кризис, в котором сконцентрированы главные болевые точки: от организационной негибкости до вредных поведенческих паттернов пациентов. Если ничего не предпринять, уже через десять лет в стране более трети всех россиян будут иметь ожирение, - сказал Фадеев.

По его словам, лечение ожирения традиционно включает изменение образа жизни, но в долгосрочной перспективе кардинально его изменить удается единицам.

По факту устойчиво поддерживать снижение веса более чем на 10% в течение пяти лет способны лишь 5-10% пациентов максимум, - пояснил специалист.

Профессор подчеркнул, что даже самые продвинутые технологии не сработают без изменения культуры и привычек на уровне общества, А запустить процесс можно с маленьких шагов: не можешь начать правильно питаться резко - начни менять рацион постепенно.

