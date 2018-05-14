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Общество     15.05.2018, 08:17

Болельщики ЧМ-2018 получат скидки в кафе и ресторанах Парка Горького, «Музеона» и «Зарядья»

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Теги:  ЧМ-2018  чемпионат мира  чемпионат мира-2018  футбол  чемпионат мира по футболу 

15 мая. Mossovetinfo.ru – Во время проведения чемпионата мира по футболу болельщики получат скидки в кафе и ресторанах на территории Парка Горького и «Музеона», а также в кафе павильонов «Заповедное посольство» и «Медиацентр» парка «Зарядье».

Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, скидки в размере 10 процентов можно будет получить при предъявлении паспорта болельщика (FAN ID).

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Москве матчи примут «Лужники» и стадион «Спартака». Фан-зона в столице будет организована на территории Воробьевых гор.


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Карта места

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Теги: 
ЧМ-2018  чемпионат мира  чемпионат мира-2018  футбол  чемпионат мира по футболу 

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