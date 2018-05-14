15 мая. Mossovetinfo.ru – Во время проведения чемпионата мира по футболу болельщики получат скидки в кафе и ресторанах на территории Парка Горького и «Музеона», а также в кафе павильонов «Заповедное посольство» и «Медиацентр» парка «Зарядье».



Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, скидки в размере 10 процентов можно будет получить при предъявлении паспорта болельщика (FAN ID).



Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Москве матчи примут «Лужники» и стадион «Спартака». Фан-зона в столице будет организована на территории Воробьевых гор.