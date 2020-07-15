15 июля. Mossovetinfo.ru – Более полоивны россиян не считают нужным делать прививку от коронавируса, даже после появления вакцины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.



Сообщается, что не собираются прививаться от коронавируса 54% респондентов.



В тоже время сделать прививку сразу, как только появится вакцина, готовы 36% опрошенных.



В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться осенью. Глава Минздрава Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной.



Испытания российской вакцины от коронавируса начались 18 июня.Они проводятся совместно медиками Минобороны и специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Второй этап испытаний должен завершиться в середине августа, после чего вакцина может поступить в гражданский оборот.