11 ноября. Mossovetinfo.ru – Более половины россиян выступают за введение онлайн-голосования на выборах во всех регионах страны, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с финансовым университетом при правительстве РФ.
Сообщается, что за введение онлайн-голосования высказались 66% опрошенных. При этом, 51% считает, что введение онлайн-голосования никак не повлияет на уровень доверия населения к результатам выборов.
Принять участие в электронном голосовании если оно будет доступно готовы 48% респондентов.
В порядке эксперимента онлайн-голосование проходило на выборах в Мосгордуму 8 сентября в трех избирательных округах. Для участия в электронном голосовании зарегистрировалось 11228 человек. Было выдано 10369 бюллетеней (92,3%), проголосовали 9810 человек (87,4%).
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