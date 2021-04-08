Больше трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Более трети россиян считают, что действующие налоги чрезмерны, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.



Действующие налоги считают чрезмерными 36% опрошенных. В тоже время, 52%, считают налоги достаточными. Только 1% респондентов заявил, что российские налоги недостаточны.



43% респондентов считают, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие люди. 7% считают, что платят больше налогов, чем другие, 14% - меньше других.



При этом, действующую ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать только 65% респондентов.