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Общество     08.04.2021 10:59

Больше трети россиян назвали действующие налоги чрезмерными

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Теги:  ВЦИОМ  опросы  налоги 

8 апреля. Mossovetinfo.ru — Более трети россиян считают, что действующие налоги чрезмерны, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Действующие налоги считают чрезмерными 36% опрошенных. В тоже время, 52%, считают налоги достаточными. Только 1% респондентов заявил, что российские налоги недостаточны.

43% респондентов считают, что платят примерно столько же налогов, сколько и другие люди. 7% считают, что платят больше налогов, чем другие, 14% - меньше других.

При этом, действующую ставку подоходного налога (НДФЛ) смогли назвать только 65% респондентов.

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Теги: 
ВЦИОМ  опросы  налоги 

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