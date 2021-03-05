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Общество     05.03.2021 10:26

Большинство москвичей считают, что женщины водят машину аккуратнее мужчин

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Теги:  такси  женщины  опрос 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Около 70% москвичей считают, что женщины водят автомобиль аккуратнее мужчин, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на опрос, проведенный компанией «Ситимобиль».

Согласно исследованию, 69% москвичей считают, что женщины водят автомобиль аккуратнее мужчин, но в тоже время, около трети женщин-таксисток сталкивались на дороге с некорректными замечаниями в свой адрес.

Женщину за рулем такси встречали более 70% опрошенных. Из них 72% заявили, что чувствовали себя в таких поездках безопасно.

68% респондентов заявили, что им неважен пол водителя такси, однако 32% пассажиров мужчин, заявили, что чувствуют себя некомфортно, если за рулем женщина. В тоже время, среди женщин-пассажирок, только 17% чувствуют себя некомфортно, когда за рулем такси - женщина.

Опрос среди самих водителей такси показал, что 60% не считают профессию водителя такси странной для женщин и положительно относятся к женщинам за рулем такси. В то же время 12% опрошенных таксистов считают, что женщина не должна работать водителем такси.

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Теги: 
такси  женщины  опрос 

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