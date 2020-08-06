 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Общество     06.08.2020 11:14

Большинство россиян поддерживают идею о проведении выборов в несколько дней - опрос

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выборы  голосование  законы  опрос 

6 августа. Mossovetinfo.ru – Большинство росссиян одобряют идею проведения выборов в несколько дней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного «Фондом общественного мнения».

По данным опроса, 59% респондентов одобрили принятие Госдумой закона о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Сторонники закона отмечают, что он позволит повысить явку, а также дает больше времени на обдумывание решения по голосованию.

В тоже время, 30% опрошенных заявили, что выступают против многодневного голосования. Еще 11% не смогли определиться с ответом.

Закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней был принят Госдумой 21 июля и утвержден Советом Федерации. 31 июля закон подписал президент России Владимир Путин.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выборы  голосование  законы  опрос 

Возврат к списку

Лента новостей

12:01 Город (Москва и область) Власти Москвы закроют монорельс в связи с неэффективностью - СМИ

11:53 В России У россиян старше 40 лет появится дополнительный выходной

11:14 Общество Большинство россиян поддерживают идею о проведении выборов в несколько дней - опрос

10:55 Город (Москва и область) Мэр Москвы распорядился установить мемориальные таблички Героям Советского Союза

10:15 В мире Госдеп США опубликовал доклад о столпах российской дезинформации и пропаганды

Актуальные материалы

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества

10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина

12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru