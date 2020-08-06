6 августа. Mossovetinfo.ru – Большинство росссиян одобряют идею проведения выборов в несколько дней, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса, проведенного «Фондом общественного мнения».
По данным опроса, 59% респондентов одобрили принятие Госдумой закона о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Сторонники закона отмечают, что он позволит повысить явку, а также дает больше времени на обдумывание решения по голосованию.
В тоже время, 30% опрошенных заявили, что выступают против многодневного голосования. Еще 11% не смогли определиться с ответом.
Закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней был принят Госдумой 21 июля и утвержден Советом Федерации. 31 июля закон подписал президент России Владимир Путин.
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