26 февраля. Mossovefinfo.ru – Большинство россиян уверены, что медицинские и эпидемиологические службы страны смогут защитить население от эпидемии коронавируса 2019-nCoV, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уверенность в том, что власти сумеют не допустить эпидемии выразили 67% респондентов.
О вспышке заболевания вызванной коронавирусом в Китае знает подавляющее большинство опрошенных – 99%. При этом, 59% респондентов считают, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп.
В тоже время только 11% считает, что опасность заразиться и заболеть высокая. 60% опрошенных считают, что опасность заболеть невелика, а 28% считают, что опасности заразиться нет.
Кроме того, 64% респондентов считают, что от заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься если соблюдать правила гигиены, избегать массового скопления людей, носить медицинскую маску, отказаться от поездок в Китай и других зарубежных поездок, а также не контактировать с больными людьми.
Вспышка заболевания коронавирусом 2019-nCoV началась в китайском Ухане в декабре 2019 года. В настоящий момент по данным Всемирной организации здравоохранения общее число заболевших по всему миру превышает 80 тысяч человек. Заболевшие были выявлены в Китае и 34 странах за его пределами.
В России было выявлено два случая заболевания коронавирусом – оба у граждан Китая. Заболевшие были немедленно госпитализированы и изолированы. В настоящее время заболевшие уже вылечились и выписаны из больниц.
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