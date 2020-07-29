29 июля. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян считают прививки эффективным средством предотвращения заболеваений, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



По данным опроса, в эффективности прививок для предотвращения инфекционных заболеваний уверены 72% респондентов.



При этом, 14% опрошенных считают прививки бесполезными, хоть и не приносящими вреда, а 9% респондентов назвали прививки опасными, и считают, что от них больше вреда, чем пользы.