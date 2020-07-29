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Общество     29.07.2020 12:58

Большинство россиян уверены в эффективности прививок

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Теги:  ВЦИОМ  опрос  прививки 

29 июля. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян считают прививки эффективным средством предотвращения заболеваений, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, в эффективности прививок для предотвращения инфекционных заболеваний уверены 72% респондентов.

При этом, 14% опрошенных считают прививки бесполезными, хоть и не приносящими вреда, а 9% респондентов назвали прививки опасными, и считают, что от них больше вреда, чем пользы.


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Теги: 
ВЦИОМ  опрос  прививки 

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