29 июля. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян считают прививки эффективным средством предотвращения заболеваений, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным опроса, в эффективности прививок для предотвращения инфекционных заболеваний уверены 72% респондентов.
При этом, 14% опрошенных считают прививки бесполезными, хоть и не приносящими вреда, а 9% респондентов назвали прививки опасными, и считают, что от них больше вреда, чем пользы.
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