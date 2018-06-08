Бюро партии «Яблоко» предложило кандидатом в мэры Москвы Елену Русакову

8 июня. Mossovetinfo.ru - Исполком федерального бюро партии «Яблоко» предложил московской конференции выдвинуть в мэры Москвы Елену Русакову и отказал победителям праймериз партии Сергею Митрохину и Якову Якубовичу, сообщает корреспондент ИА «Моссовет». Городская конференция состоится 8 июня.



Исполком решил, что Яков Якубович, отказавшийся от выдвижения в пользу Митрохина не может стать кандидатом в мэры. Сергею Митрохину отказано в поддержке из-за обвинений в адрес руководства партии в том, что руководство специально мешало Митрохину победить на праймериз. В последствии Митрохин принес извинения за эти высказывания.



Елена Русакова возглавляет муниципальный округ «Гагаринский» и заняла в первом туре праймериз четвертое место.