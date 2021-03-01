Бывший главный тренер «Спартака» Романцев перенес инфаркт

2 марта. Mossovetinfo.ru – Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев перенес инфаркт.



Романцев сам вызвал скорую помощь из-за болей в груди. Он был госпитализирован в кардиологическое отделение 51-й городской больницы. Врачи провели ему операцию на сердце, которая прошла успешно.



Сейчас Романцев находится в кардиореанимации, в состоянии средней тяжести.