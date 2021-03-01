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Общество
02.03.2021, 11:44
В России впервые с начала октября выявлено менее 11 тысяч случаев заболевания COVID-19
2 марта. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в России выявлено 10 565 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Менее 11 тысяч случаев заболевания за сутки в России за...
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Общество
02.03.2021, 10:33
Бывший главный тренер «Спартака» Романцев перенес инфаркт
2 марта. Mossovetinfo.ru – Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев перенес инфаркт. Романцев сам вызвал скорую помощь из-за болей в груди. Он был госпитализирован в кардиологи...
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Общество
01.03.2021, 18:25
Декабрь стал самым теплым зимним месяцем в Москве
1 марта. Mossovetinfo.ru – Самым теплым месяцем прошедшей календарной зимы в Москве стал декабрь, средняя температура месяца составила -4,4 градуса, сообщает портал «Метеоновости». В январе сред...