Четвёртую ночь подряд в столичном регионе наблюдались заморозки

9 мая - Mossovetinfo.ru - "Как и ожидалось, в столичном регионе четвёртую ночь подряд наблюдались заморозки" - холоднее всего было Волоколамске и Ново-Иерусалиме - минус 3,3, в Наро-Фоминске - минус 3,5 и в Черустях - минус 3,8, - сообщает центр погоды Фобос в своем Telegram-канале.



Там же сообщается, что в Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 0,9 градуса, на юге столицы, в Бутово было минус 2,6, в Новой Москве, в Михайловском минус 3,2.



На территории Московской области вне зоны заморозков оказались только Кашира и Серпухов.