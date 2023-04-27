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Общество
09.05.2023, 08:28
Четвёртую ночь подряд в столичном регионе наблюдались заморозки
9 мая - Mossovetinfo.ru - "Как и ожидалось, в столичном регионе четвёртую ночь подряд наблюдались заморозки" - холоднее ...
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Общество
09.05.2023, 08:10
В столичном регионе 9 мая ожидаются - переменная облачность, без осадков и до 16 градусов тепла
9 мая – Mossovetinfo.ru - Переменная облачность, без осадков и до 16 градусов тепла, атмосферное давление около 759 мм рт...
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Общество
27.04.2023, 13:15
Управделами президента строит на Красной площади трибуны для 6,8 тысячи гостей парада Победы
27 мая. Mossovetinfo.ru - Трибуны на Красной площади в Москве, которые устанавливают к параду Победы на 9 Мая, смогут вм...