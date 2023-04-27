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Общество     09.05.2023 08:28

Четвёртую ночь подряд в столичном регионе наблюдались заморозки

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Теги:  Москва  Московская область  заморозки  погода 

9 мая - Mossovetinfo.ru - "Как и ожидалось, в столичном регионе четвёртую ночь подряд наблюдались заморозки" - холоднее всего было Волоколамске и Ново-Иерусалиме - минус 3,3, в Наро-Фоминске - минус 3,5 и в Черустях - минус 3,8, - сообщает центр погоды Фобос в своем Telegram-канале.

Там же сообщается, что в Москве, на главной метеостанции города, ВДНХ, минимум составил минус 0,9 градуса, на юге столицы, в Бутово было минус 2,6, в Новой Москве, в Михайловском минус 3,2.

На территории Московской области вне зоны заморозков оказались только Кашира и Серпухов.

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Карта места

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Теги: 
Москва  Московская область  заморозки  погода 

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