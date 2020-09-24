24 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 1050 новых случаев коронавируса, сообщает telegram-канал «Кремлевская прачка».



Таким образом, впервые за три месяца в остролице число случаев заражения за сутки в превысило 1000. В предыдущий раз более 1000 новых случаев было зафиксировано 23 июня - тогда был выявлен 1081 случай заражения.



Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Москве несколько дней подряд. В последние три дня количество новых случаев заболевания превышало 900 в сутки.



Оперативный штаб Москвы на момент публикации данного материала не опубликовал информацию о новых случаях коронавируса за прошедшие сутки. Обычно данные появляются около 10:30 мск.