24 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 1050 новых случаев коронавируса, сообщает telegram-канал «Кремлевская прачка».
Таким образом, впервые за три месяца в остролице число случаев заражения за сутки в превысило 1000. В предыдущий раз более 1000 новых случаев было зафиксировано 23 июня - тогда был выявлен 1081 случай заражения.
Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Москве несколько дней подряд. В последние три дня количество новых случаев заболевания превышало 900 в сутки.
Оперативный штаб Москвы на момент публикации данного материала не опубликовал информацию о новых случаях коронавируса за прошедшие сутки. Обычно данные появляются около 10:30 мск.
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