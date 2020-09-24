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Общество     24.09.2020 10:11

Число новых случаев коронавируса в Москве превысило 1000 впервые за три месяца

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Теги:  коронавирус  статистика 

24 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 1050 новых случаев коронавируса, сообщает telegram-канал «Кремлевская прачка».

Таким образом, впервые за три месяца в остролице число случаев заражения за сутки в превысило 1000. В предыдущий раз более 1000 новых случаев было зафиксировано 23 июня - тогда был выявлен 1081 случай заражения.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Москве несколько дней подряд. В последние три дня количество новых случаев заболевания превышало 900 в сутки.

Оперативный штаб Москвы на момент публикации данного материала не опубликовал информацию о новых случаях коронавируса за прошедшие сутки. Обычно данные появляются около 10:30 мск.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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