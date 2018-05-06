Член СПЧ Шевченко потребовал срочного созыва СПЧ из-за использования «казаков» против митингующих

6 мая. Mossovetinfo.ru - Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Максим Шевченко потребовал в ближайшие дни – «в первый же рабочий день» - «созыва СПЧ с обязательным участием пострадавших и допуском на заседание представителей СМИ» в связи с использованием властями казаков против митингующих. Об этом он заявил в своем аккаунте shevchenko.maxim.leonardovich в Facebook



«События в Москве и в других городах России 5 мая, в ходе которых власть бросила против митингующих помимо ОМОНа полувоенные неофициальные формирования (так называемых «казаков»), вынуждают к срочному созыву Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ», - заявил Шавченко.



Так же он отметил, что многочисленные фото и видеоматериалы от 5 мая 2018 года Пушкинской площади доказывают это явление - использованием властями казаков против митингующих.



«Использование властью черносотенных и фашиствующих боевиков для жестокого избиения студентов и журналистов - открытое и доказанное явление», - отметил член СПЧ М.Шевченко.