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Общество     06.05.2018 10:43

Член СПЧ Шевченко потребовал срочного созыва СПЧ из-за использования «казаков» против митингующих

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Теги:  Шевченко  Москва  митинг  казаки  СПЧ 

6 мая. Mossovetinfo.ru - Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Максим Шевченко потребовал в ближайшие дни – «в первый же рабочий день» - «созыва СПЧ с обязательным участием пострадавших и допуском на заседание представителей СМИ» в связи с использованием властями казаков против митингующих. Об этом он заявил в своем аккаунте shevchenko.maxim.leonardovich в Facebook

«События в Москве и в других городах России 5 мая, в ходе которых власть бросила против митингующих помимо ОМОНа полувоенные неофициальные формирования (так называемых «казаков»), вынуждают к срочному созыву Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ», - заявил Шавченко.

Так же он отметил, что многочисленные фото и видеоматериалы от 5 мая 2018 года Пушкинской площади доказывают это явление - использованием властями казаков против митингующих.

«Использование властью черносотенных и фашиствующих боевиков для жестокого избиения студентов и журналистов - открытое и доказанное явление», - отметил член СПЧ М.Шевченко.

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Теги: 
Шевченко  Москва  митинг  казаки  СПЧ 

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