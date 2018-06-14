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Общество     14.06.2018 09:05

ЧМ-2018: как получить паспорт болельщика (FAN ID)

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Теги:  FAN ID  паспорт болельщика  ЧМ-2018  чемпионат мира-2018  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу  футбол 

14 июня. Mossovetinfo.ru – Все болельщики, которые приобрели билеты на матчи чемпионата мира по футболу, обязаны получить паспорт болельщика (FAN ID), без него проход на стадион будет запрещен.

Заполнить заявку на получение паспорта болельщика можно по ссылка - https://www.fan-id.ru/registration.html. Для этого понадобится номер билета или номер одобренной заявки на билет.

После того, как телефон придет сообщение об одобрении заявки на паспорт болельщика, его нужно получить. В Москве сделать это можно в центрах выдачи или в центрах государственных услуг «Мои документы».

Центры выдачи паспорта болельщика в Москве:

- Хамовнический вал, 34
- ул. Коровий вал, дом 5, с.1
- Волоколамское шоссе, д. 73

Также в Москве получить готовый паспорт болельщика можно в четырех центрах «Мои Документы»:

- Центр госуслуг района Замоскворечье: ул. Бахрушина, д. 13.
- Центр госуслуг района Беговой: ул. Правды, д. 33.
- Центр госуслуг поселения Московский: пос. Московский, 3 мкр., д. 21
- Флагманский офис ЦАО: ТРЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2, 1 этаж.

Паспорт болельщика можно получить в любом городе, где проходят матчи чемпионата мира, а также в Краснодаре. Адреса центров выдачи указаны на сайте FAN ID.


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Теги: 
FAN ID  паспорт болельщика  ЧМ-2018  чемпионат мира-2018  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу  футбол 

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