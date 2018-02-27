Данные социсследований, оплаченных из бюджета, должны быть открытыми – «Яблоко»

27 февраля /Mossovetinfo.ru/. - Обращения в Правительство и Госдуму с поправками в федеральный закон, обязывающих раскрывать данные социологических исследований, оплаченных из бюджета, направил руководитель Центра антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» Сергей Митрохин. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».



Ранее муниципальные депутаты от «Яблока» в ряде районов Москвы пытались получить сведения о результатах социологических исследований, заказанных районными властями, но получили отказ. Кроме этого, в январе 2017 года ЦАП обращался в департамент транспорта Москвы для обнародования исследования о скоростных автобусах за 74 млн. В ответ Департамент обещал опубликовать стратегию осенью 2017 года, но не сделал этого.



Также сообщается, по данным исследования Трансперенси интернешнл, Московские власти за 6 лет потратили из бюджета на социальные и консалтинговые услуги 2,5 млрд руб. В открытом доступе такие исследования не опубликованы.