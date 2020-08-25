25 августа. Mossovetinfo.ru – Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил перенести начало учебного года в школах на 1 октября, сообщает РИА Новости.
Власов направил письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову, в котором обосновал свое предложение тем, что перенос учебного года позволит не провоцировать новую вспышку коронавируса.
По мнению Власова, перенос начала учебного года позволит снизить количество социальных контактов, а также провести родителям и детям необходимые медицинские тесты. Все это снизит нагрузку на медицинскую инфраструктуру.
Ранее московские власти сообщили, что школы города начнут работать с 1 сентября в обычном режиме. При этом родители московских школьников могут оставить детей на дистанционном обучении.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в основе в школах будут стараться сделать так, чтобы разные классы не пересекались друг с другом.
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