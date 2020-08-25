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Общество     25.08.2020 09:08

Депутат Госдумы предложил отложить на месяц начало учебного года

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Теги:  Госдума  учеба  дети  школы  коронавирус 

25 августа. Mossovetinfo.ru – Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил перенести начало учебного года в школах на 1 октября, сообщает РИА Новости.

Власов направил письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову, в котором обосновал свое предложение тем, что перенос учебного года позволит не провоцировать новую вспышку коронавируса.

По мнению Власова, перенос начала учебного года позволит снизить количество социальных контактов, а также провести родителям и детям необходимые медицинские тесты. Все это снизит нагрузку на медицинскую инфраструктуру.

Ранее московские власти сообщили, что школы города начнут работать с 1 сентября в обычном режиме. При этом родители московских школьников могут оставить детей на дистанционном обучении.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в основе в школах будут стараться сделать так, чтобы разные классы не пересекались друг с другом.


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Теги: 
Госдума  учеба  дети  школы  коронавирус 

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