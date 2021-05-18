Депутат Госдумы Рашкин заразился коронавирусом

18 мая. Mossovetinfo.ru — Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заразился коронавирусом, об этом сам депутат написал в своем микроблоге в Twitter.



По словам Рашкина, он сдал положительный тест на коронавирус, однако чувствует себя хорошо.



Из-за заболевания Рашкин был вынужден отменить предстоящий эфир с депутатом Госдумы Николаем Бондаренко, который анонсировался на YouTube-канале Рашкина. Эфир планируется провести позднее.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин в январе заявил, что коронавирусом переболели более трети депутатов. 73-летний депутат от КПРФ Валентин Шурчанов в результате заболевания скончался.