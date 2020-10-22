22 октября. Mossovetinfo.ru – Замосковрецкий суд Москвы приговорил депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года за мошенничество с премиями.
Кроме того, Шереметьеву в течение 2 лет запрещено занимать государственные должности. Также суд постановил взыскать с Шереметьева 2 171 579 рублей по гражданскому иску.
Ранее сообщалось, что Шереметьев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура просила для Шереметьева наказания в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.
В августе 2020 года в отношении Шереметьева было возбуждено уголовное дело. По версии следствия в период с ноября 2019 по февраль 2020 Шереметьев ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей, мотивируя их заведомо ложными данными о выполнении помощником «заданий особой важности и сложности». Эти деньги Шереметьев присваивал и пользовался ими по своему усмотрению.
В результате бюджету столичного парламента был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей.
Сам Шереметьев свою вину не признал. В начале сентября 18 депутатов Мосгордумы от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» выпустили заявление в поддержку Шереметьева. Они заявили, что рассматривают уголовное дело в его отношении «как политически мотивированное, возбужденное с целью помешать работе депутата, известного своими громкими оппозиционными выступлениями».
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