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Общество     22.10.2020 16:13

Депутат Мосгордумы Шереметьев получил условный срок за мошенничество

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Теги:  Олег Шереметьев  суд  приговор 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Замосковрецкий суд Москвы приговорил депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года за мошенничество с премиями.

Кроме того, Шереметьеву в течение 2 лет запрещено занимать государственные должности. Также суд постановил взыскать с Шереметьева 2 171 579 рублей по гражданскому иску.

Ранее сообщалось, что Шереметьев признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Прокуратура просила для Шереметьева наказания в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет.

В августе 2020 года в отношении Шереметьева было возбуждено уголовное дело. По версии следствия в период с ноября 2019 по февраль 2020 Шереметьев ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей, мотивируя их заведомо ложными данными о выполнении помощником «заданий особой важности и сложности». Эти деньги Шереметьев присваивал и пользовался ими по своему усмотрению.

В результате бюджету столичного парламента был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей.

Сам Шереметьев свою вину не признал. В начале сентября 18 депутатов Мосгордумы от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» выпустили заявление в поддержку Шереметьева. Они заявили, что рассматривают уголовное дело в его отношении «как политически мотивированное, возбужденное с целью помешать работе депутата, известного своими громкими оппозиционными выступлениями».


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Теги: 
Олег Шереметьев  суд  приговор 

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