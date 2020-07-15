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Общество     15.07.2020 22:05

Десятки человек задержаны в ходе несанкционированной акции в центре Москвы

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Теги:  оппозиция  задержания  акция  митинг 

15 июля. Mossovetinfo.ru – Десятки человек задержаны вечером в среду, 15 июля, в центре Москвы в ходе несанкционированной акции сторонников оппозиции, которые выступали против внесения изменений в Конституцию РФ.

Акция началась на Пушкинской площади, но позже участники пошли на бульвары и другие улицы. Как сообщает корреспондент ИА «Моссовет», некоторые из них перекрывали проезжую часть.

Официальных данных о числе задержанных на данный момент нет.


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Теги: 
оппозиция  задержания  акция  митинг 

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