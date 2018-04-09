Детеныш росомахи родился в Московском зоопарке

9 апреля. Mossovetinfo.ru - В Московском зоопарке родился детеныш росомахи. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Рождение детеныша росомахи в неволе — редкое явление. В Московском зоопарке последний раз это случалось в 2015 году.



Малыш примет участие в Европейской программе по сохранению популяции исчезающих видов.