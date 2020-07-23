23 июля. Mossovetinfo.ru - Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.



Большинство занятий рассчитано на детей старше 10 лет. Некоторые из них платные. Подробнее о технопарка и о том, как записаться на занятия, можно на mos.ru.

