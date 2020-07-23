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Общество     23.07.2020 07:08

Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия

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Теги:  технопарки  детские технопарки 

23 июля. Mossovetinfo.ru - Детские технопарки в Москве открыли запись на очные занятия после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса.

Большинство занятий рассчитано на детей старше 10 лет. Некоторые из них платные. Подробнее о технопарка и о том, как записаться на занятия, можно на mos.ru.



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Теги: 
технопарки  детские технопарки 

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