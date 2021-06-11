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Общество     11.06.2021 19:48

Для финансовой самостоятельности россияне считают необходимым доход в 75 тысяч рублей - опрос

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Теги:  опрос  финансы  доходы 

11 июня. Mossovetinfo.ru — Чтобы быть финансово независимыми россияне считают необходимым доход в 74,9 тысячи рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос, проведенный «Сбербанк страхование жизни».

В качестве признаков финансово независимого человека, опрошенные назвали способность полностью себя обеспечивать (64%), наличие собственного жилья (55%), наличие стабильного заработка, покрывающего все потребности (49%), возможность много путешествовать (32%), возможность помогать родным (24%), а также возможность получать пассивный доход от инвестиций (15%).

В качестве основных критериев финансовой независимости опрошенные назвали достойную зарплату (82%) и наличие накоплений (33%).

Большинство опрошенных считаю, что россияне в среднем становятся финансово независимыми в возрасте 26 лет. При этом, большинство опрошенных хотели бы стать финансово независимыми в среднем в 24,4 года.

На настоящий момент финансово независимыми считают себя 63% опрошенных. При этом, считают себя финансово независимыми 64% мужчин и 61% женщин. Чаще всего считают себя финансово независимыми граждане в возрастной группе от 40 до 50 лет - среди этой категории материально независимыми себя считают 73% респондентов.

По регионам наибольшее количество людей, считающих себя финансово независимыми, проживает в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке - по 74% опрошенных.

По результатам исследования банка «Открытие» в апреле 2021 года ИА МОССОВЕТ сообщало, что более трети россиян (38%) считают, что для достойной жизни им достаточно дохода в 50-80 тысяч рублей в месяц. 28% считает, что для достойной жизни необходимо зарабатывать 80-120 тысяч рублей в месяц, 15% считают, что необходим заработок от 120 до 200 тысяч рублей в месяц.


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Теги: 
опрос  финансы  доходы 

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