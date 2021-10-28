28.10.2021г., Mossovetinfo.ru - Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов учреждает грант 1 миллион рублей на аналитический проект в сфере региональной политики. Об этом сообщает сайт АПЭК
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Для участия в конкурсе необходимо до 15 декабря 2021 года направить на почту АПЭК info@apecom.ru
свое резюме, концепцию регулярного аналитического проекта в сфере
региональной политики и текст аналитического материала, подготовленного в рамках
заявленной концепции.
АПЭК сообщает, что подведение итогов конкурса и вручение гранта состоится на вечере в честь 50-летия Дмитрия Орлова 27 декабря 2021 года.
СПРАВКА ИА МОССОВЕТ:
Информацию по участию в конкурсе АПЕК «грант 1 миллион рублей на аналитический проект в сфере региональной политики», можно уточнить по телефонам +7 (499) 255 53 77, +7 (967) 159 13 50.
Генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов – известный российский политолог и политический технолог, консультант в области общественных коммуникаций, член Высшего совета партии «Единая Россия», лауреат премии «Серебряный лучник».
Дмитрий Орлов в многолетнем (более 15 лет) «отраслевом» рейтинге политологов «Топ 20 российских политологов 2021 года», составляемым «Общей газетой»
занял по итогам 2020 года пятое место. На протяжении последних лет Д.Орлов постоянно в числе лидеров в рейтингах политологов.
Как отмечает «Общая газета», Дмитрий Орлов - Генеральный директор «Агентства политических и экономических коммуникаций», член Высшего совета «Единой России». Политконсультант, политтехнолог. Специализируется на создании экспертных сетей, производстве рейтингов, докладов, непубличной аналитической продукции. Проводит избирательные и коммуникационные кампании в регионах, в том числе в Москве. Координатор клуба «Регион». В 2020 г. обнародовал доклады «Будущее с Путиным», о последствиях коронавируса, о перспективах «Единой России», о выборах в регионах. Составитель рейтингов влияния и эффективности губернаторов, региональных рейтингов, «Рейтинга активности губернаторов в Instagram». Владелец портала «Региональные комментарии» и телеграм-канала «ПолитологОрлов».
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) – российская компания, работающая в сфере исследований, в том числе политических, рейтинговых и региональных, а также общественных коммуникаций и медиа-проектов. Создано в 2004 году Дмитрием Орловым совместно с группой известных специалистов.
Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии» создан Экспертный клуб «Регион» на площадке которого проходят обсуждения многих докладов и исследований, рейтингов, подготовленных АПЭК или с участием АПЭК.
АПЭК, Экспертный клуб «Регион» и портал «Региональные комментарии» ежегодно награждают победителей учрежденной ими премии «Региональная политика». В 2019 году премия присуждалась по следующим номинациям: исследование года, эксперт года, консультант года, технолог года, обозреватель года, блогер года, медиа года. Лучшим авторам текстов о региональном политическом процессе и избирательных кампаниях вручены дипломы и денежные призы, а тексты включаются в сборник статей о политическом процессе и избирательных кампаниях.