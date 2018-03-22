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Общество     22.03.2018 09:42

Днем 22 марта в Москве и Подмосковье будет около нуля градусов

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Теги:  Москва  Подмосковье  Московская область  погода 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Днем 22 марта в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Преимущественно в первой половине дня местами возможен небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице 0…+2°, по области -2…+3°.

Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
Москва  Подмосковье  Московская область  погода 

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