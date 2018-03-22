22 марта. Mossovetinfo.ru – Днем 22 марта в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».



Преимущественно в первой половине дня местами возможен небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице 0…+2°, по области -2…+3°.



Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.