Общество 23.05.2018, 09:10 До 25 градусов тепла ожидается 23 мая в Москве

23 мая. Mossovetinfo.ru – Днем в среду, 23 мая, в Москве и Подмосковье будет малооблачно, без осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Максимальная температура воздуха в столице сос...

Общество 23.05.2018, 08:23 Дни открытых дверей в больницах Москвы в июне

23 мая. Mossovetinfo.ru – Дни открытых дверей пройдут в московских больницах в июне. Москвичи смогут посетить лекции, пройти экспресс-диагностику, а также получить консультации врачей. ...