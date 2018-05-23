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Общество     23.05.2018, 08:23

Дни открытых дверей в больницах Москвы в июне

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Теги:  дни открытых дверей  больницы  медицина  здравоохранение 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Дни открытых дверей пройдут в московских больницах в июне.

Москвичи смогут посетить лекции, пройти экспресс-диагностику, а также получить консультации врачей.

С графиком дней открытых дверей можно ознакомиться на на официальном портале мэра и правительства столицы.


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Карта места

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Теги: 
дни открытых дверей  больницы  медицина  здравоохранение 

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