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Общество
23.05.2018, 09:10
До 25 градусов тепла ожидается 23 мая в Москве
23 мая. Mossovetinfo.ru – Днем в среду, 23 мая, в Москве и Подмосковье будет малооблачно, без осадков. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос». Максимальная температура воздуха в столице сос...
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Общество
23.05.2018, 08:23
Дни открытых дверей в больницах Москвы в июне
23 мая. Mossovetinfo.ru – Дни открытых дверей пройдут в московских больницах в июне. Москвичи смогут посетить лекции, пройти экспресс-диагностику, а также получить консультации врачей. ...
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Общество
23.05.2018, 08:19
Голосовой помощник расскажет о графике отключения горячей воды в Москве
23 мая. Mossovetinfo.ru – Голосовой помощник подскажет график отключения и включения горячей воды Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Для соединени...