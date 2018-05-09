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Общество     10.05.2018, 08:43

До 17 градусов тепла ожидается в Москве 10 мая

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Теги:  погода 

10 мая. Mossovetinfo.ru - Днем в четверг, 10 мая, в Москве и Подмосковье ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Максимальная температура воздуха в столице +15…+17°, по области +13…+18°.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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