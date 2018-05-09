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Общество
10.05.2018, 08:43
До 17 градусов тепла ожидается в Москве 10 мая
10 мая. Mossovetinfo.ru - Днем в четверг, 10 мая, в Москве и Подмосковье ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная температура воздуха ...
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Общество
09.05.2018, 09:25
Парад Победы. Прямая трансляция. Где смотреть
9 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в День Победы в 10:00 начнется Парад в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Прямую трансляцию Парада проведут Первый канал, «Россия 1»...
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Общество
09.05.2018, 00:15
9 мая в Москве: как пройдет День Победы
9 мая. Mossovetinfo.ru - В среду, 9 мая, отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим по всей России и в Москве пройдет множество массовых мероприятий. В Па...