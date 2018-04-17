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Общество     17.04.2018 08:31

До 21 градуса тепла будет в Москве 17 апреля

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Теги:  погода 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – До 21 градуса тепла ожидается в Москве во вторник, 17 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Максимальная температура воздуха в столице +19…+21°, по области +18…+23°. К вечеру начнутся дожди.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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