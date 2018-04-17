17 апреля. Mossovetinfo.ru – До 21 градуса тепла ожидается в Москве во вторник, 17 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Максимальная температура воздуха в столице +19…+21°, по области +18…+23°. К вечеру начнутся дожди.
Атмосферное давление будет слабо падать и составит 745 миллиметров ртутного столба.
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