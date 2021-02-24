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Общество     24.02.2021 07:22

До 28 февраля можно подать заявку на стажировку в Правительстве Москвы

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Теги:  стажировка  Правительство Москвы 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Прием заявок на стажировку в Правительстве Москвы продлится 28 февраля. Подать заявку можно на портале мэра и правительства столицы. Стажеры с высоким рейтингом и высшим образованием включаются в кадровый резерв Правительства Москвы. 

На первом этапе отбора анкеты кандидатов оценят специалисты. Прошедшие этот этап с 15 по 29 марта пройдут онлайн-тестирование по выявлению аналитических способностей и видеоинтервью.

200 лучших пройдут на следующий этап — курс подготовки в «Карьерной школе». Обучение длится 10 дней. Специалисты и руководители городских ведомств проведут мастер-классы и видеоэкскурсии. Кроме того, учеников ждут командные задания. Все занятия будут проходить онлайн.

Из 200 выпускников «Карьерной школы» на стажировку в Правительство Москвы попадут 100. По такой же схеме позднее в 2021 году будет проходить и второй набор.

Подать заявку можно на портале мэра и правительства столицы.

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Теги: 
стажировка  Правительство Москвы 

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