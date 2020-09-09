9 сентября. Mossovetinfo.ru - До конца недели в Москве может выпасть до 30% месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалистам Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.
Дождливая погода в Москве будет держаться до выходных, однако в субботу и воскресенье москвичей ожидает небольшой кусочек «бабьего лета». Температура поднимется до +20 градусов, в субботу осадков не ожидается, в воскресенье возможны небольшие дожди.
Однако, по прогнозам синоптиков, такая погода продержится недолго, уже в понедельник в Москве снова похолодает, дожди усилятся. По словам Поздняковой, пока сложно предположить, ожидается ли во второй половине сентября полноценное «бабье лето».
Ранее сообщалось, что в последней декаде сентября синоптики рассчитывают на возвращение тепла и появление солнца в Москве, после того, как уйдет арктический циклон.
12:46 Общество До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца недели
12:31 Власть МИД РФ ответил на «демарш» стран G-7 по делу Навального
11:45 Город (Москва и область) Криптобиокабины в центрах «Мои документы» помогут оформить загранпаспорт
11:29 Власть Прямой линии с Путиным в 2020 году не будет - Песков
11:12 Мнения Сергей Миронов: снятие с выборов кандидатов от СР в Калининградской области противоречит действующему законодательству
11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос
07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП
01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде
17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники
12:27 Другое «Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей
10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин