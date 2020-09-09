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Общество     09.09.2020 12:46

До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве до конца недели

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Теги:  погода  прогноз погоды 

9 сентября. Mossovetinfo.ru - До конца недели в Москве может выпасть до 30% месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалистам Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

Дождливая погода в Москве будет держаться до выходных, однако в субботу и воскресенье москвичей ожидает небольшой кусочек «бабьего лета». Температура поднимется до +20 градусов, в субботу осадков не ожидается, в воскресенье возможны небольшие дожди.

Однако, по прогнозам синоптиков, такая погода продержится недолго, уже в понедельник в Москве снова похолодает, дожди усилятся. По словам Поздняковой, пока сложно предположить, ожидается ли во второй половине сентября полноценное «бабье лето».

Ранее сообщалось, что в последней декаде сентября синоптики рассчитывают на возвращение тепла и появление солнца в Москве, после того, как уйдет арктический циклон.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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