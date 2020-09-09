9 сентября. Mossovetinfo.ru - До конца недели в Москве может выпасть до 30% месячной нормы осадков, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалистам Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.



Дождливая погода в Москве будет держаться до выходных, однако в субботу и воскресенье москвичей ожидает небольшой кусочек «бабьего лета». Температура поднимется до +20 градусов, в субботу осадков не ожидается, в воскресенье возможны небольшие дожди.



Однако, по прогнозам синоптиков, такая погода продержится недолго, уже в понедельник в Москве снова похолодает, дожди усилятся. По словам Поздняковой, пока сложно предположить, ожидается ли во второй половине сентября полноценное «бабье лето».



Ранее сообщалось, что в последней декаде сентября синоптики рассчитывают на возвращение тепла и появление солнца в Москве, после того, как уйдет арктический циклон.