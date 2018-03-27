27 марта. Mossovetinfo.ru - До плюс градусов тепла ожидается в Москве во вторник, 27 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр.



Будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Местами гололедица. Порывы ветра местами могут достигать 17 метров в секунду.



Согласно прогнозам, потепление в столице начнется с воскресенья.