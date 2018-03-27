27 марта. Mossovetinfo.ru - До плюс градусов тепла ожидается в Москве во вторник, 27 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Местами гололедица. Порывы ветра местами могут достигать 17 метров в секунду.
Согласно прогнозам, потепление в столице начнется с воскресенья.
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