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Общество     11.04.2018 11:54

Дольщики ЖК «Царицыно» могут обратиться за страховыми выплатами

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Теги:  ЖК Царицыно  дольщики  жилье  страхование 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - Покупатели четырех корпусов жилого комплекса «Царицыно» могут обратиться за страховыми выплатами в связи с признанием застройщика банкротом, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Речь идет о корпусах 27, 28/29, 30, 31 на ул. 6-я Радиальная, вл. 7. Страховщиком выступает ООО «ПРОМИНСТРАХ».

ЖК «Царицыно» начали строить в 2006 году. Комплекс должен был быть сдан в 2012 году. Застройщик заключил 4017 договоров долевого участия (ДДУ), по 3265 ДДУ обязательства не исполнены.


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Теги: 
ЖК Царицыно  дольщики  жилье  страхование 

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