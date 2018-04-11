11 апреля. Mossovetinfo.ru - Покупатели четырех корпусов жилого комплекса «Царицыно» могут обратиться за страховыми выплатами в связи с признанием застройщика банкротом, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.



Речь идет о корпусах 27, 28/29, 30, 31 на ул. 6-я Радиальная, вл. 7. Страховщиком выступает ООО «ПРОМИНСТРАХ».



ЖК «Царицыно» начали строить в 2006 году. Комплекс должен был быть сдан в 2012 году. Застройщик заключил 4017 договоров долевого участия (ДДУ), по 3265 ДДУ обязательства не исполнены.