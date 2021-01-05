Допуск в Храм Христа Спасителя на Рождественское богослужение будет осуществляться только по приглашениям

5 января 2021 г. Mossoverinfo.ru - В ночь с 6 на 7 января 2021 года, в праздник Рождества только по приглашениям будет осуществляться допуск в Храм Христа Спасителя, где Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Рождественское богослужение в кафедральном соборном Храме. Об этом сообщает официальный сайт Московской Патриархии. Ограничения вводятся в связи с "неблагополучной эпидемической ситуацией".



"В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в Храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям", - говорится в сообщении.



В 23.00 по московскому времени ряд телеканалов начнут прямую трансляцию Патриаршего богослужения.



В 2020 году, на Рождество Христово 6/7 января перед началом богослужения Предстоятель Русской Православной Церкви в прямом эфире обратился к телезрителям с Рождественским поздравлением и также совершил в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве череду рождественских богослужений ― великое повечерие, утреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. 7 января 2020 года, в праздник Рождества Христова, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил: Детскую городскую клиническую больницу святого Владимира Департамента здравоохранения г. Москвы; Рождественскую елку в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве и принял участие в телемосте с космонавтами, несущими вахту на борту Международной космической станции (МКС).



Фото: с сайта Патриархия.ru Ссылка на фоторепортаж 6-7 января 2020 года из Храма Христа Спасителя в Москве (72 фотографии, Фото: Олег Варов Сергей Власов): foto.patriarchia.ru/news/patriarshee-sluzhenie-v-prazdnik-rozhdestva-khristova-v-khrame-khrista-spasitelya-v-moskve-2020-01-07/