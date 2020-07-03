3 июля. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные, 4 и 5 июля в Москве ожидается теплая, но дождливая погода, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу, 4 июля, в Москве ожидается облачность, дожди, возможны грозы, при грозе ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха +23..25°.
В воскресенье, 5 июля, в Москве выглянет солнце, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Температура воздуха +25..28°.
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