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Общество     03.07.2020 14:31

Дождливая погода ожидается в Москве в выходные, 4-5 июля

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Теги:  погода  прогноз погоды 

3 июля. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные, 4 и 5 июля в Москве ожидается теплая, но дождливая погода, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу, 4 июля, в Москве ожидается облачность, дожди, возможны грозы, при грозе ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха +23..25°.

В воскресенье, 5 июля, в Москве выглянет солнце, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди. Температура воздуха +25..28°.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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