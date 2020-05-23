Духовные лидеры мусульман призывают единоверцев 24 мая встретить дома Ураза-Байрам

23 мая. Mossovetinfo.ru - Духовные лидеры мусульман в связи с пандемией коронавируса призывают единоверцев 24 мая встретить дома Ураза-Байрам. К этому в последнюю пятницу месяца Рамадан в стенах Московской Соборной мечети в проповеди по случаю Дня Аль-Кудс первый заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов.

"23 мая, последний день поста Священного месяца Рамадан. А 24 мая духовный лидер российских мусульман Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин проведет праздничную проповедь и молитву, посвященную празднику Ид-аль-Фитр – Ураза-Байрам из стен Московской Соборной мечети. Прямая трансляция праздничной молитвы будет показана на канале «Россия-1» в 9.00 утра по московскому времени. Призываем всех наших единоверцем остаться дома со своими родными и близкими и встретить этот светлый праздник в кругу семьи", - Рушан хазрат Аббясов.



Также первый заместитель Председателя Совета муфтиев России сказал: "Мы также просим Создателя принять наши посты и ночные молитвы таравих, милостыню закят и закят «аль-фитр», а также другие благие деяния, даровать доброго здравия и скорейшего избавления от пандемии коронавируса, дабы встретить наш следующий праздник, сохранив чистоту и богобоязненность, приобретенные в месяц Рамадан! А нашим врачам и доблестным медицинским работникам, которые ежедневно борются за здоровье наших соотечественников, пожелаем стойкости и терпения! Аминь!".



Напомним, что Ураза Байрам - первый из двух главных праздников года для всех мусульман. В девяти российских республиках этот праздничный день является официальным выходным.

