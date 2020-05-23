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Общество     23.05.2020 00:55

Духовные лидеры мусульман призывают единоверцев 24 мая встретить дома Ураза-Байрам

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Теги:  Рамадан  дома Ураза-Байрам  Ид-аль-Фитр  коронавирус  24 мая  Рушан хазрат Аббясов  Муфтий  Шейх Равиль Гайнутдин 

23 мая. Mossovetinfo.ru - Духовные лидеры мусульман в связи с пандемией коронавируса призывают единоверцев 24 мая встретить дома Ураза-Байрам. К этому в последнюю пятницу месяца Рамадан в стенах Московской Соборной мечети в проповеди по случаю Дня Аль-Кудс первый заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов.
"23 мая, последний день поста Священного месяца Рамадан. А 24 мая духовный лидер российских мусульман Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин проведет праздничную проповедь и молитву, посвященную празднику Ид-аль-Фитр – Ураза-Байрам из стен Московской Соборной мечети. Прямая трансляция праздничной молитвы будет показана на канале «Россия-1» в 9.00 утра по московскому времени. Призываем всех наших единоверцем остаться дома со своими родными и близкими и встретить этот светлый праздник в кругу семьи", - Рушан хазрат Аббясов.

Также первый заместитель Председателя Совета муфтиев России сказал: "Мы также просим Создателя принять наши посты и ночные молитвы таравих, милостыню закят и закят «аль-фитр», а также другие благие деяния, даровать доброго здравия и скорейшего избавления от пандемии коронавируса, дабы встретить наш следующий праздник, сохранив чистоту и богобоязненность, приобретенные в месяц Рамадан! А нашим врачам и доблестным медицинским работникам, которые ежедневно борются за здоровье наших соотечественников, пожелаем стойкости и терпения! Аминь!".

Напомним, что Ураза Байрам - первый из двух главных праздников года для всех мусульман. В девяти российских республиках этот праздничный день является официальным выходным. 

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Теги: 
Рамадан  дома Ураза-Байрам  Ид-аль-Фитр  коронавирус  24 мая  Рушан хазрат Аббясов  Муфтий  Шейх Равиль Гайнутдин 

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