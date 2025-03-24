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30.03.2025, 13:11
ДУМ Подмосковья: поджог молельного дома в Егорьевске дело рук врагов РФ
30 марта — Mossovetinfo.ru — Мусульмане Подмосковья считают поджог молельного дома в Егорьевске, осуществленный зло...
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30.03.2025, 10:36
Синьхуа опубликовала статью как «Правила из восьми пунктов» меняют Китай
30 марта — Mossovetinfo.ru — Коммунистическая партия Китая (КПК) запустила четырехмесячную кампани...
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24.03.2025, 15:45
Роскомнадзор объясняет сбои у ряда интернет-сервисов в РФ использованием иностранной инфраструктуры
24 марта — Mossovetinfo.ru — Проблемы с доступом к ряду сервисов в РФ фиксирует подведомственный Роскомнадзору (РКН) ...