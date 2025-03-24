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Общество     30.03.2025 13:11

ДУМ Подмосковья: поджог молельного дома в Егорьевске дело рук врагов РФ

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Теги:  Ураза-байрам  Егорьевск  ЧП  30 марта 2025 год  Москва  площадки  власть  поздравление 

30 марта — Mossovetinfo.ru — Мусульмане Подмосковья считают поджог молельного дома в Егорьевске, осуществленный злоумышленниками в ночь с 29 на 30 марта, в канун праздника Ураза-байрам, попыткой врагов России дестабилизировать внутриобщественную обстановку, сообщает Духовное управление мусульман Московской области (ДУМ МО).

В мусульманской организации выразили уверенность в том, что виновные будут найдены и понесут наказание по всей строгости закона.

Президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам. Телеграммы опубликованы на официальных сайтах.

По данным московских властей, около 235 тыс. человек приняли участие в молитвах на площадках Ураза-байрама в Москве.

Ранее перекрытые из-за намаза улицы сразу по окончании намаза стали функционировать в обычном режиме, в том числе Дурова и Щепкина в центре столицы, где к Соборной мечети Москвы пришли на Ураза-байрам, по данным ДУМ РФ, более 80 тыс мусульман.

Мусульмане в воскресенье, 30 марта, празднуют один из двух главных праздников ислама - Ураза-байрам (Ид аль-Фитр), или праздник разговения, который знаменует окончание поста в священный месяц Рамадан.

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Карта места

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Теги: 
Ураза-байрам  Егорьевск  ЧП  30 марта 2025 год  Москва  площадки  власть  поздравление 

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