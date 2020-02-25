25 февраля. Mossovefinfo.ru – Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию намерены две трети россиян, сообщил на заседании рабочей группы по подготовке поправок глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.



По словам Федорова, 41% россиян твердо намерен принять участие в голосовании, еще 25% опрошенных скорее примут участие в голосовании, 23% не определились.



79% россиян знают о предстоящем голосовании, причем, по данным социологов, эта цифра постоянно растет. Если же брать отдельные поправки, то большинство опрошенных знают о поправке об индексации пенсий, второе место занимают другие поправки, касающиеся социальной политики, на третьем месте – поправка о запрете одному человеку занимать пост президента более двух раз подряд. Кроме того, среди поправок, о которых россияне имеют представление, поправка о запрете на отчуждение российских территорий, гарантия МРОТ на уровне прожиточного минимума, запрет на исполнение международных договоров, которые противоречат Конституции страны.



Самой важной поправкой 97% россиян считают поправку о гарантии государства по обеспечению доступности и качества медицинского обслуживания. Также важными россияне сочли поправки о защите интересов детей, о размере МРОТ не ниже прожиточного минимума, о запрете на отчуждение территорий, о запрете чиновникам иметь гражданство другой страны, вид на жительство за рубежом и счета в зарубежных банках, об индексации пенсий, об ответственном отношении к животным.



Данные были получены ВЦИОМ с помощью телефонного интервью.