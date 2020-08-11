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Общество     11.08.2020 15:45

Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии

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Теги:  Михиаил Ефремов  госпитализация  реанимация 

11 августа. Mossovetinfo.ru – Актер Михаил Ефремов госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ефремов был госпитализирован из здания Пресненского суда. Врачи подозревают у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.

Ефремов был доставлен в суд в связи с делом о смертельном ДТП. В связи с госпитализацией заседание суда перенесено на утро вторника.


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Теги: 
Михиаил Ефремов  госпитализация  реанимация 

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