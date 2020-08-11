11 августа. Mossovetinfo.ru – Актер Михаил Ефремов госпитализирован в реанимацию Боткинской больницы в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Ефремов был госпитализирован из здания Пресненского суда. Врачи подозревают у артиста предынфарктное или предынсультное состояние.
Ефремов был доставлен в суд в связи с делом о смертельном ДТП. В связи с госпитализацией заседание суда перенесено на утро вторника.
15:45 Общество Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии
14:44 Общество Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда
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