10 сентября. Mossovetinfo.ru - Актер Михаил Ефремов, получивший 8 лет колонии за смертельное ДТП в Москве, отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, об этом на своей странице в Facebook сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК)Марина Литвинович.
Литвинович сообщила, что договор адвоката с Ефремовым закончился после вынесения приговора, и что по словам самого Ефремова, Пашаев ни в коем случае не будет представлять его интересы в ходе апелляционного рассмотрения дела.
9 июня Ефремов на своем автомобиле выскочил на полосу встречного движения в районе Смоленской площади и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Позднее в крови Ефремова были обнаружены алкоголь и наркотики.
В ходе рассмотрения дела адвокат просил для Ефремова 11 лет колонии. В свою очередь, защита актера просила назначить ему справедливое наказание без лишения свободы.
8 сентября Пресненский районный суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, а также лишил его водительских прав на 3 года. Суд также взыскал с Ефремова 800 тыс руб компенсации старшему сыну погибшего после ДТП Захарова. Ранее Ефремов удовлетворил иски вдовы, брата и одного из сыновей погибшего (на символический 1 рубль каждый).
После вынесения приговора Эльман Пашаев объявил о намерении подать апелляцию.
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