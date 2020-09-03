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Общество     03.09.2020 10:25

Ефремов сегодня признает свою вину в смертельном ДТП - адвокат

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Теги:  Михаил Ефремов  суд  ДТП  признание 

3 сентября. Mossovetinfo.ru – Михаил Ефремов сегодня в ходе судебного заседания признает свою вину в смертельном ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.

Во вторник, 1 сентября суд завершил изучение доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Сегодня состоится заседание, на котором пройдут прения сторон. Первой выступит сторона обвинения.

Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.

Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.


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Теги: 
Михаил Ефремов  суд  ДТП  признание 

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