3 сентября. Mossovetinfo.ru – Михаил Ефремов сегодня в ходе судебного заседания признает свою вину в смертельном ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.



Во вторник, 1 сентября суд завершил изучение доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Сегодня состоится заседание, на котором пройдут прения сторон. Первой выступит сторона обвинения.



Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.



Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.