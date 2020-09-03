3 сентября. Mossovetinfo.ru – Михаил Ефремов сегодня в ходе судебного заседания признает свою вину в смертельном ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Во вторник, 1 сентября суд завершил изучение доказательств по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Сегодня состоится заседание, на котором пройдут прения сторон. Первой выступит сторона обвинения.
Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.
Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.
10:25 Общество Ефремов сегодня признает свою вину в смертельном ДТП - адвокат
10:12 В России Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами.
10:03 Город (Москва и область) Парк трамваев полностью обновится в Москве до конца 2023 года
09:57 В России «Красивые» автомобильные номера будут стоить до восьми миллионов рублей
08:48 Происшествия Житель Москвы осужден за хулиганство и жестокое обращение с животным
10:03 Город (Москва и область) Парк трамваев полностью обновится в Москве до конца 2023 года
08:36 Город (Москва и область) В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы
22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России
14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин
08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным
17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды