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Общество     11.08.2020 14:44

Ефремова госпитализировали из здания Пресненского суда

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Теги:  Михаил Ефремов  суд  госпитализация 

11 августа. Mossovetinfo.ru – К артисту Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь в здание Пресненского суда, врачи решили его госпитализировать, сообщает РИА Новости.

Ефремов был доставлен в суд, где должно было состоятся очередное заседание по делу о смертельном ДТП. Артисту стало плохо, к нему вызвали медиков, которые приняли решение о госпитализации актера.

Накануне, 10 августа к Ефремову домой вызывали скорую помощь из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Врачи диагностировали у него предынсультное состояние, однако актер отказался от госпитализации.

Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.

Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.


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Теги: 
Михаил Ефремов  суд  госпитализация 

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