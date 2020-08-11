11 августа. Mossovetinfo.ru – К артисту Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь в здание Пресненского суда, врачи решили его госпитализировать, сообщает РИА Новости.



Ефремов был доставлен в суд, где должно было состоятся очередное заседание по делу о смертельном ДТП. Артисту стало плохо, к нему вызвали медиков, которые приняли решение о госпитализации актера.



Накануне, 10 августа к Ефремову домой вызывали скорую помощь из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Врачи диагностировали у него предынсультное состояние, однако актер отказался от госпитализации.



Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.



Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.