11 августа. Mossovetinfo.ru – К артисту Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь в здание Пресненского суда, врачи решили его госпитализировать, сообщает РИА Новости.
Ефремов был доставлен в суд, где должно было состоятся очередное заседание по делу о смертельном ДТП. Артисту стало плохо, к нему вызвали медиков, которые приняли решение о госпитализации актера.
Накануне, 10 августа к Ефремову домой вызывали скорую помощь из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Врачи диагностировали у него предынсультное состояние, однако актер отказался от госпитализации.
Ефремов обвиняется в связи с аварией, в которой артист в состоянии алкогольного опьянения на своем автомобиле в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров позднее скончался в больнице.
Первоначально Ефремов признал свою вину в ДТП, однако в ходе суда, который начался в начале августа, от своего признания отказался.
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